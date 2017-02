Klanten van het bedrijf Kampen Industrial Care in Hoogezand gaan niks merken van de grote brand die woensdag een loods verwoestte, verwacht eigenaar Arnold Bakker van de technische dienstverlener.

Over een half jaar is de loods weer opgebouwd, maar tot die tijd gaat het werk gewoon door. Waar nodig met hulp van andere bedrijven in de regio, zegt Bakker. 'Noaberschap bestaat ook in ondernemersland. Er zijn mogelijkheden om uit te wijken en dat zullen we ook doen.'Een van de drie loodsen waar het bedrijf de polysesterproductie deed, is volledig in de as gelegd. In totaal staan er elf loodsen op het terrein van Kampen Industrial Care.'Toen de brand uitbrak waren er twee mensen in de loods aan het werk', vertelt Bakker. 'Gelukkig waren die op tijd in veiligheid, dat is het belangrijkste.- ' Zeer grote brand' in bedrijf Hoogezand: ramen en deuren dicht