Vrachtwagen belandt in de sloot, weg afgesloten (update)

Op de N999 ter hoogte van Uithuizen is donderdagmorgen een vrachtwagen in de sloot naast de weg beland en gekanteld.

Waardoor de vrachtwagen van de weg raakte, is niet bekend.De N999 is in verband met de berging van de vrachtwagen afgesloten tot in de loop van donderdagmiddag. De afsluiting geldt voor het traject tussen de N46 bij Garsthuizen en de rotonde bij Uithuizen.