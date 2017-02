Eemsdeltacollege wil af van negatief stempel

Het Eemsdeltacollege in Delfzijl wil af van zijn negatieve stempel. Oktober vorig jaar heeft de onderwijsinspectie de vmbo-opleiding aangemerkt als zeer zwak.

Het onderwijs vertoonde ernstige tekortkomingen. Daarna is de school direct met het oordeel aan de slag gegaan. Tijdens de open dag deze week wilde het Eemsdeltacollege de school positief neerzetten.'De inspectie had kritiek op de manier waarop de lessen werden gegeven en de leerlingen gecorrigeerd werden. Gelukkig hebben we dat weten te herstellen', vertelt directeur Klaas Reinders. De prestaties van de leerlingen hebben er volgens hem niet onder te lijden gehad.Een extern bureau heeft de school van advies voorzien en de leerkrachten zijn op cursus geweest. 'De sfeer op school is weer goed', vertelt Reinders.Ook over de open dag is hij positief: 'Iedereen zet zijn beste beentje voor en we laten zien dat we een goede school zijn. Leerlingen en leerkrachten werken met veel enthousiasme mee.'Op de open dag kwamen dit jaar 220 leerlingen af. Dat zijn er zes meer dan vorig jaar.In maart komt de onderwijsinspectie weer op school kijken.