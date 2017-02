Monochloorazijnzuur vrijgekomen op chemiepark Delfzijl

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bij AkzoNobel op het Chemiepark in Delfzijl is woensdagmiddag een kleine hoeveelheid azijnzuur opgelost in water vrijgekomen.

De oorzaak was een lekkage in een koeler. De monochloorazijnwolk is geneutraliseerd. Bij metingen zouden geen verhoogde concentraties zijn vastgesteld.



Monochloorazijnzuur wordt gebruikt als verdikkingsmiddel in onder meer voedingsmiddelen, behanglijm en was- en vaatwasmiddelen.

Door: RTV Noord