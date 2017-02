'Energieneutraal in 2023? Ambitieus, maar het gaat lukken'

Leermens is een van de dorpen die in 2023 energieneutraal moet zijn. Kees Moolenaar van Zonnedorpen Leermens 't Zandt ziet het als een haalbaar doel. Heel Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn, de Groninger dorpen willen dat al 27 jaar eerder voor elkaar hebben.

'We willen in 't Zandt een groot zonnepark inrichten', zegt Moolenaar. 'Daar moeten zoveel mogelijk dorpen en bewoners van kunnen profiteren. We zijn ontzettend ver in gesprekken met gemeente en provincie om het op korte termijn voor elkaar te krijgen.'In Leermens gaat het om tientallen huishoudens. 'We hebben de waardevermeerdingsregeling gehad, dus een aantal mensen heeft zelf zonnepanelen op het dak gelegd', zegt Moolenaar.'Maar niet iedereen heeft een geschikt dak, of het dak ligt niet op het zuiden. Zij willen toch energieneutraal hun woning verwarmen en van energie voorzien.'Wim Schaap uit Zijldijk is net als Moolenaar voorvechter van energieneutrale dorpen. 'Het milieu gaat ons allemaal aan', zegt hij. 'We hebben allemaal kinderen die een schone wereld willen bewonen.''We zien dat het goedkoper kan. We kunnen de dorpsbewoners voorzien van echt groene stroom die goedkoper is dan wat ze nu uit het stopcontact krijgen.' Daarnaast ziet Schaap het als goed alternatief voor gas in het aardbevingsgebied.