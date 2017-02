Noordlease is verkocht aan Japanse multinational Hitachi

Noordlease is verkocht aan de Japanse multinational Hitachi. Het Groningse autoleasebedrijf kan dankzij de overname 'haar groeiambities verder ontwikkelen en versnellen', meldt het in een verklaring.

De dagelijkse leiding van het bedrijf blijft in handen van Gert Veenstra en Robert Nienhuis. Noordlease is verkocht door aandeelhouders NIBC Mezzanine & Equity Partners, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) en het eigen management.'Wij zijn erg gelukkig met deze volgende stap in een mooie toekomst van Noordlease in Groningen. Dankzij de overname door Hitachi hebben we alle vertrouwen in een goede toekomst van Noordlease en behoud en groei van de werkgelegenheid in Groningen', zegt Geert Buiter, directeur van NOM Finance.Bij Noordlease, opgericht in 1982, werken vijftig mensen. Het bedrijf richt zich op zakelijke- en privéleaserijders en beheert een wagenpark van zo'n tienduizend auto's.(2014)