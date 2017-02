'Een sprankje geluk voor iedereen' in het VraagelkaarCafé

Jannie Dekker, Anja Nanninga en Gina Dijks (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Je nagels laten lakken, samen breien, of een spelletje spelen: het kan in het VraagelkaarCafé in Appingedam. 'Een plek om elkaar te ontmoeten en samen leuke dingen dingen te doen', zegt Janet Turkstra, initiatiefnemer van Vraagelkaar. Meer dan honderd mensen kwamen er donderdagochtend op af, in het gebouw van Noorderpoort Beroepsonderwijs.

Zoals Jannie Dekker, Anja Nanninga en Gina Dijks uit Appingedam, in het dorp intussen bekend als 'de dames'. Ze ontmoetten elkaar bij een eerdere editie.



'Ik wilde graag wat meer mensen leren kennen, wat jongere mensen. Zo ben ik met ze in contact gekomen', vertelt Dekker over haar vriendinnen. 'We komen nu regelmatig bij elkaar en houden niet meer op met praten', vult Nanninga aan.



'Ik ben graag creatief bezig, hartstikke leuk om dat met elkaar te doen', zegt Dijks. 'We haken en breien wel eens wat, maar meestal zitten we heel veel te kletsen.'



'Samen fietsen of wandelen'

Turkstra: 'Je kan ook afspreken om samen wat te gaan fietsen, of wandelen. We willen graag dat ieder mens een sprankje geluk ervaart, zo is het idee ontstaan. Daar maken we ons hard voor.'



'Fijn om met iemand af te spreken'

'Mijn moeder is lang mantelzorger geweest voor mijn oma. En ik merkte hoe moeilijk het was om te vragen of iemand anders ook iets wilde doen', vertelt Turkstra. 'Je ziet het niet aan de buitenkant, maar veel mensen vinden het fijn om af en toe met iemand af te spreken. Zo hebben we bijvoorbeeld mensen die met reuma aan huis gekluisterd zijn, waar iemand op bezoek komt of een boodschapje doet. Maar we hebben ook mensen die samen op vakantie gaan.'

