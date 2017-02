Das pas Grunnen: De winnaar van januari

Het is 2 februari en daarmee is onze fotowedstrijd van vorige maand ten einde. We kregen heel veel foto's binnen met het thema 'Mien stad, mien ommeland, mien stekje'.

Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn en dat is de foto van Danny Werkman. Hij legde een besneeuwde brug in Kloosterburen vast.Van harte gefeliciteerd met het winnen van de fotowedstrijd. Werkmans foto kreeg 21 procent van de stemmen. In totaal brachten 1825 mensen hun stem uit.Een eervolle vermelding is er voor de foto die Carla Eggens in Lellens maakt van een witte oprijlaan. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race tussen Werkman en Eggens. Het uiteindelijke verschil was 41 stemmen.Donderdagavond om zeven uur maken we het thema voor de fotowedstrijd van de maand februari bekend.