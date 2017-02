Aanleiding dodelijke steekpartij Veendam nog steeds onduidelijk

De aanleiding voor de dodelijke steekpartij aan de Continentenlaan in Veendam is nog steeds onduidelijk. Bij de steekpartij eind vorig jaar, kwam de 48-jarige bewoonster om het leven.

Na een tip van buurtbewoners treft de politie op vrijdag 16 december twee zwaargewonden aan in een woning op nummer 25. Het gaat om de 48-jarige Joke Hendriksen en haar 51-jarige vriend uit Amsterdam. Ronald ligt in de keuken, Joke wordt hevig bloedend aangetroffen in de hal van de woning. Beide hebben meerdere steekwonden.De gewonden worden overgebracht naar het ziekenhuis, waar Joke een paar uur later aan haar verwondingen bezwijkt. In het ziekenhuis wordt Ronald gearresteerd op verdenking van moord. Zijn voorarrest is inmiddels met 90 dagen verlengd . Hij moet zich eind maart, begin april voor het eerst voor de rechtbank verantwoorden.Zes weken na de fatale steekpartij is het voor de buitenwacht nog steeds onduidelijk wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. De advocaat van de verdachte doet er in ieder geval het zwijgen toe. 'Mijn cliënt geeft geen toestemming om over de zaak te praten', aldus Laurens Slinkman. En ook het Openbaar Ministerie geeft geen commentaar.'We kunnen bevestigen dat het slachtoffer is overleden aan de gevolgen van een steekpartij. Maar lopende het onderzoek doen we verder geen mededelingen', zo laat woordvoerder Melanie Kompier in een reactie weten.Dat beide partijen zich nog altijd op de vlakte houden, zegt iets over het verloop van het onderzoek. 'Als de verdachte een volledige bekentenis had afgelegd, dan hadden de zaken er heel anders voorgestaan', aldus een bron rond het onderzoek. Kennelijk verschillen het Openbaar Ministerie en de verdachte van mening over de aanleiding en de toedracht van de steekpartij.Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat Joke en Ronald de avond voor de steekpartij ook al knallende ruzie hebben. Joke zet haar stomdronken vriend vervolgens op straat. In zijn zoektocht naar een slaapplek klopt hij aan bij een locatie van de Jehovah's Getuigen aan de Continentenlaan. 'Er is toen gebeld met hotel Parkzicht, maar daar hadden ze geen kamers meer vrij.''Toen bleek dat de verdachte een mes op zak had, hebben ze de politie gewaarschuwd. Die hebben hem toen meegenomen naar het bureau in Veendam. Ik begreep dat ze hem in eerste instantie naar Zuidlaren wilden brengen, maar uiteindelijk is hij gewoon weer thuis afgeleverd.''En dat had nooit mogen gebeuren', vindt een familielid van Joke. 'Die twee hadden wel vaker ruzie, dan zagen ze elkaar soms een paar dagen niet. Het was een kwestie van aantrekken en afstoten. Ze konden niet met, maar ook niet zonder elkaar.'