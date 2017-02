Lopend Vuur: Wiet moet verboden worden

Het CDA blijft zich fel verzetten tegen een mogelijke legalisering van drugsteelt.

In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor het idee om wietteelt te reguleren, zodat coffeeshops legaal bevoorraad kunnen worden.Het CDA noemt cannabis een sluipmoordenaar van tieners.De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt het idee voor legalisering van de wietteelt omdat de criminaliteit daarmee zou kunnen dalen.In Nederland wordt al decennia gediscussieerd over softdrugs en het gedogen daarvan.