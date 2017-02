Ten Boer is financieel weer gezond

De gemeente Ten Boer staat financieel weer op eigen benen. De begroting voor dit jaar is sluitend.

De gemeente had sinds 2013 de 'Artikel 12-status'. Dat wil zeggen dat Ten Boer onder verscherpt financieel toezicht van het Rijk en de provincie stond.De gemeente Ten Boer heeft de afgelopen drie jaar flink bezuinigd. Wethouder Annie Postma van Financiën: 'We zijn begonnen met een verhoging an de ozb, want dat was een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor extra steun. Daarna moesten we een bezuinigingsprogramma opstellen, waarmee we vier miljoen euro in tien jaar konden besparen. Eerst hebben we in onze eigen organisatie gekeken en daarna hebben we op een aantal voorzieningen bezuinigd. De peuterspeel heeft moeten inleveren en het zwembad is verzelfstandigd, maar er is geen enkele voorziening verdwenen en dat was ons uitgangspunt.'De gemeente heeft voor 2017 nu een sluitende begroting en een meerjarenraming met oplopende positieve resultaten tot 280.000 euro in 2021.Ten Boer kwam in 2013 onder financieel toezicht omdat er tien miljoen euro moest worden afgeboekt op de bouwgronden van Woldwijk en Dijkshorn. Door de economische crisis en de slechte situatie op de huizenmarkt lag de verkoop van bouwkavels volledig stil. De bouwgrond moest toen worden afgeboekt naar de waarde van landbouwgrond. Dat betekende een verlies van ruim tien miljoen euro.Ten Boer staat aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling met Groningen en Haren. De nieuwe gemeente Groningen moet per 1 januari 2019 een feit zijn. Wethouder Postma: 'We zijn blij dat we financieel weer gezond zijn, want we willen de herindeling ingaan als een gelijkwaardige partner'.