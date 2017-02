Brabander krijgt werkstraf voor hennepkwekerij in Sellingen

Een 31-jarige man uit Eindhoven is voor het kweken van hennep in Sellingen veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf.

De kwekerij met bijna 2000 planten werd in april 2015 in een pand aan de Jipsingbourtangerweg ontdekt. De buurt klaagde over toenemende stroomstoringen. 's Nachts werd bovendien lawaai van een afzuiging gehoord. Een energiebedrijf deed metingen en ontdekte pieken in de stroomafname.Agenten stuitten op de kwekerij, waar de planten net water kregen van de man uit Eindhoven. Hij wilde in eerste instantie niets vertellen over zijn rol. De politierechter achtte uiteindelijk bewezen dat de Eindhovenaar heeft meegeholpen met de opbouw en het in stand houden van de kwekerij.Het is niet duidelijk geworden of er al eerder geoogst is in de kwekerij. Ook is volgens de rechter onvoldoende onderzocht of de Eindhovenaar diegene is geweest die de meterkast manipuleerde om de stroom illegaal af te tappen. Van dit feit werd hij vrijgesproken.