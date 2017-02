'Verplichte opname verwarde personen is buitenproportioneel'

De Tweede Kamer debatteert donderdag over onder meer het verplicht opnemen van verwarde personen. Bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van ggz-instelling Lentis voelt niks voor deze maatregel.

'Dat vind ik echt buitenproportioneel', zegt hij. 'Daarmee loop je het risico dat het middel oneigenlijk gebruikt wordt om mensen vast te zetten, omdat ze overlast veroorzaken. Zonder dat we exact weten wat er aan de hand is.'Sleutelrol is volgens Sitalsing de definitie van 'een verward persoon'. 'We lopen het risico dat er een soort vorm van willekeur ontstaat. Omdat we niet weten wat een verward persoon is. Iedere burgemeester kan daar zijn eigen interpretatie aan geven.''Als het gaat om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, dan is het een enorm risico om iemand voor drie dagen vast te zetten.' In theorie zou een overlast veroorzakende buurman opgesloten kunnen worden. Tijdens de drie dagen wordt onderzocht welke hulp nodig is.Sitalsing pleit ervoor om verwarde personen niet op te sluiten, maar in de eigen situatie te behandelen. 'Mensen hebben in hun eigen context meer baat bij een behandeling.'Verplichte medicatie is volgens hem een goed middel, mits zeker is wat er aan de hand is. 'Dat doen we niet voor ieder verward persoon. Dan hebben we het over iemand van wie bewezen is dat het met medicatie goed gaat en door omstandigheden de medicatie niet ingenomen wordt. In zo'n geval, met een boordeling van een psychiater, wordt gezegd: dit is de beste hulp om de man en vrouw verder te helpen.'