Jaar celstraf geëist tegen oplichter zorgboerderij

Een 52-jarige man uit Groningen, die verdacht wordt van oplichting, hangt een jaar celstraf boven het hoofd. Dat eiste de officier van justitie. De Stadjer zou zijn slachtoffers voor in totaal ruim 160.000 euro hebben opgelicht.

Die slachtoffers waren allemaal verbonden aan een zorgboerderij in Zevenhuizen. De man had daar een vertrouwenspositie opgebouwd en trad op als financieel zaakwaarnemer. Zo troggelde hij de eigenaresse telkens geld af voor een zogenaamde verbouwing en uitbreiding van de boerderij. Volgens de eigenaresse ging het in totaal om 218.000 euro. De officier van justitie achtte 70.000 euro daarvan bewijsbaar.



Ook haalde de Stadjer een verstandelijk beperkte cliënt van de zorgboerderij over 11.000 euro naar de rekening van zijn zoon over te maken. Die zoon werd vorig jaar vrijgesproken van oplichting, omdat de rechtbank ervan overtuigd was dat zijn vader erachter zat.



Diep in de schulden

De Stadjer nam namens de zorgboerderij een werknemer aan, die een huis in de buurt wilde kopen maar geen hypotheek kon krijgen. De verdachte verzon vervolgens een constructie waarbij de boerderij garant zou staan, als de nieuwe werknemer hem een jaarbedrag aan rente, bijna 14.000 euro, overmaakte. De werknemer deed dat in vertrouwen, maar kreeg nooit zijn loon overgemaakt en zit nu diep in de schulden.



Oplichting hotel

Ook lichtte de Stadjer het hotel Stee in Stad in Groningen op, door drie maanden een kamer te huren en te ontbijten zonder te betalen. Hij hing de smoes op dat hij tijdelijk in de stad moest werken en dat zijn werkgever de rekening wel zou betalen. Dat gebeurde niet.



'Meesteroplichter'

De verdachte verscheen niet in de rechtszaal. Bij de politie had hij aanvankelijk toegegeven dat hij de mensen moedwillig geld afhandig had gemaakt en het in eigen zak had gestoken. De officier van justitie zei dat de Stadjer een levensstijl had gemaakt van het oplichten. 'Je kunt zeggen dat de slachtoffers dom of naïef waren, maar het is ook de verdienste van een meesteroplichter.'



De officier kwam met een ontnemingsvordering van bijna 50.000 euro aan illegale verdiensten die hij in de staatskas moet storten. De rest van de 161.000 euro zou hij aan verschillende slachtoffers moeten terugbetalen.



De rechtbank doet uitspraak op 16 februari.

Door: RTV Noord