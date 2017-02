Dochter betrapt vader op hebben kinderporno

Tegen een 45-jarige man uit Ter Apel is achttien maanden gevangenisstraf geëist, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Op zijn computer werden bijna 2500 kinderpornografische foto's gevonden.



Het was zijn oudste dochter, destijds 13 jaar, die de politie vertelde dat ze de foto's op haar vaders laptop had gezien. De politie hoorde dat in februari 2015, toen agenten bij de ex-vrouw van de Ter Apeler aan de deur kwamen omdat de man dreigde zijn twee dochters tegen hun zin mee te nemen.



Familiefilmpjes

De meisjes waren bang voor hun vader. De oudste dochter had verder ontdekt dat haar vader onopgemerkt een filmpje had gemaakt van haar slaapfeestje bij hem thuis, waarop zij en haar vriendinnetjes ook uitgekleed te zien waren. Zo waren er nog enkele familiefilmpjes gevonden waarbij de vader volgens de politie opmerkelijk vaak inzoomde op het onderlichaam van zijn kinderen.



'Zwarte periode na scheiding'

De Ter Apeler zei dat hij zichzelf niet was in de 'zwarte periode' tussen 2010 en 2014, na de scheiding van zijn vrouw. Hij zocht afleiding in porno en kinderporno.



De man moet zich van de officier van justitie opnieuw laten behandelen. Hij had al vrijwillig hulp gezocht, maar die behandeling was door de plotselinge ziekte van zijn vader vroegtijdig afgebroken. Uitspraak over twee weken.

