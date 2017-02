'Intelligent shirt' tegen benauwdheid is een stap dichterbij

Het in Groningen ontwikkelde 'intelligente shirt' om patiënten met de chronische longziekte COPD te helpen, is een stap dichterbij.

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van 65.650 toegekend aan het bedrijf MedWear, dat de shirts maakt. Naar verwachting komen de 'Smart Care Shirts' eind 2018 op de markt.Mensen die lijden aan COPD kunnen aanvallen van benauwdheid krijgen. In het shirt zijn sensoren verwerkt, die meten hoeveel lucht er nog in de longen van de drager zit. De metingen die het shirt doet, zorgen ervoor dat de patiënt op tijd gewaarschuwd wordt en medicijnen kan innemen, of oefeningen doen.Johan Oosterheert, de baas van MedWear, is blij met de toegekende subsidie. 'We kunnen daardoor binnenkort met het vervolgproject starten. Er is concrete belangstelling vanuit de farmaceutische industrie, maar we gaan in eerste instantie rechtstreeks verkopen in Nederland. Deze eerste generatie Smart Care Shirts zal met name worden gebruikt door zorgverleners.'MedWear verwacht dat het shirt in de eerste vijf jaar na introductie tot vijftien miljoen euro omzet en elf voltijdbanen leidt.De provincie kende al eerder 150.000 euro subsidie toe voor de technologische ontwikkeling van het shirt.