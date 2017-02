Vergadering verzet; raadsleden willen demonstreren

De gemeenteraadsvergadering in Winsum gaat aanstaande dinsdag niet door. De raadsleden willen naar de fakkeloptocht in de stad Groningen.

'We willen graag onze steun betuigen aan al die Groningers die de dupe zijn van de hoeveelheid gas die hier uit de bodem gehaald wordt', vertelt PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga. 'Op deze avond moeten we geen 'saaie' raadsstukken gaan behandelen.'Ook Gemeentebelangen zal bij de fakkeloptocht aanwezig zijn. 'Deze gezamenlijke aandacht is goed om te laten zien dat we tegen zijn, ook omdat er binnenkort verkiezingen zijn', vertelt Gemeentebelangen-fractievoorzitter Jaap Hoekzema.Initiatiefnemers van de fakkeloptocht zijn de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. Het doel is om de aandacht te trekken van politiek Den Haag. 'Het 'roer moet om' volgens de organisatoren.De fakkeloptocht begint op 7 februari om 19:30 op de Vismarkt.