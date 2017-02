Oost-Groninger vloggers gezocht voor nieuw internetkanaal

'Heb je altijd al eens willen vloggen of doe je dit al? Meld je dan aan voor JouwTV!' Die oproep doet het nieuwe internetkanaal Jouw TV! aan inwoners van de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn.

Jouw TV! is een samenwerking tussen de lokale omroep RTV1 en welzijnsorganisatie Welstad. Inwoners van de genoemde gemeenten kunnen voortaan filmpjes maken over hun eigen buurt voor het nieuwe kanaal. De vloggers moeten minimaal 12 jaar zijn en in het gebied wonen. Aanmelden kan via de website jouwtv.nl Volgende week zaterdag krijgt de eerste groep vloggers een cursus bij RTV1. Het gaat om ruim tien mensen die het filmen onder de knie proberen te krijgen. Jouw TV! hoopt de groep vloggers uit te kunnen breiden.