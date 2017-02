Hennepkwekende Polen veroordeeld

Een 38-jarige Pool heeft 240 uur taakstraf én drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen omdat hij een hennepkwekerij had bij zijn huis in Lageland. Zijn 36-jarige Poolse vriend, die bij hem woonde en de plantjes water gaf, moet 100 uur werken. Hij kreeg daarnaast een maand voorwaardelijke celstraf.

De Poolse hennepteler moet ruim 155.000 euro aan inkomsten uit zijn wietteelt aan de staat betalen. Netbeheerder Enexis krijgt een schadevergoeding toegekend van ruim 8000 euro omdat de Polen illegaal stroom hebben afgetapt.De Pool had een klusbedrijf. Hij wilde zich specialiseren in kunststof kozijnen, maar had niet genoeg geld voor de benodigde machinerie. Daarop begon hij een hennepkwekerij met zo'n 900 planten in de schuur van zijn huurhuis. De politie ontdekte de kwekerij in februari 2014, toen op het dak van de Pool als enige van de straat geen sneeuw bleek te liggen.Beide mannen krijgen een hogere straf opgelegd dan de geëiste 180 uur taakstraf en de twee maanden voorwaardelijk voor de hoofdteler en 900 euro boete voor zijn hulpje. De Pool hoeft uiteindelijk beduidend minder illegale inkomsten in te leveren dan de officier van justitie had geëist: bijna 6,5 ton.Lees ook: Eis: klussende Pool met sneeuwvrij dak moet 6,5 ton hennepgeld ophoesten