Onderzoek: Kunstgras Delfzijl levert geen gezondheidsrisico op

Op de kunstgrasvelden van sportpark Centrum Delfzijl liggen alleen rubberkorrels die afkomstig zijn van autobanden. De chemische samenstelling van de korrels voldoet aan alle veiligheidseisen.

Dit blijkt uit onderzoek dat de gemeente Delfzijl heeft laten uitvoeren. Vooruitlopend op resultaten van landelijk en Europees onderzoek wilde de gemeente weten of er nu alpassende maatregelen getroffen moesten worden.Uit het onderzoek blijkt dat geen gebruik is gemaakt van isolerend rubber uit de chemische industrie of ander materiaal dat aantoonbaar gezondheidsrisico's met zich meebrengt.Delfzijl neemt daarom op dit moment geen maatregelen, maar is nog niet helemaal gerustgesteld. Het wachten is op de uitkomsten van het landelijk onderzoek. De gemeente ziet voorlopig geen aanleiding om sporten op de kunstgrasvelden af te raden. VV NEC Delfzijl is inmiddels op de hoogte. Volgens de gemeente ziet ook de club geen bezwaren om de velden te gebruiken.Op dit moment doen het Europese Chemische Agentschap (ECHA) en het Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de gezondheidsrisico's van rubberkorrels. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht voor het eind van het jaar de resultaten van het RIVM-onderzoek. De resultaten van het ECHA-onderzoek worden deze maand verwacht. De gemeente Delfzijl neemt alsnog maatregelen als uit onderzoeken blijkt dat er sprake is van onacceptabele gezondheidsrisico's.