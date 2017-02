Groningse bestormt podium Leids Cabaret Festival

Erik van Muiswinkel, Lebbis, Dolf Jansen, Sanne Wallis de Vries, Najib Amhali. Inmiddels bekende cabaretiers die ooit hun carrière begonnen op het toneel van de Leidse Schouwburg. Dit jaar maakt een Groningse kans om de 39ste editie van het toonaangevende festival te winnen.

De 26-jarige in de stad woonachtige Amarens ten Bruggencate is doorgedrongen tot de selectie van de laatste acht deelnemers aan het Leids Cabaret Festival. Zij strijden in twee voorrondes om een plaats in de finale.Een cursus kleinkunst bleek de trigger te zijn voor Amarens, die privé en voor opdrachtgevers al veel teksten schrijft. In de cursus leert ze hoe ze een voorstelling kan maken met haar eigen teksten en liedjes. Op aanraden van haar leraar waagt ze de sprong in het diepe en meldt ze zich aan voor het Leids Cabaret Festival. Om dan ook meteen maar door te dringen tot de laatste acht.Een beetje verbaasd over dit succes is ze wel. Haar voorstelling is niet zozeer groots, meeslepend en theatraal, maar meer intiem en persoonlijk en gaat vooral over de alledaagse dingen.Aanstaande maandag 6 februari, staat Amarens weer op de planken in Leiden om daar tijdens de eerste van de twee voorrondes te laten zien wat ze in huis heeft.Van de acht deelnemers aan de twee voorrondes zullen er vijf doorgaan naar de halve finale op donderdag 9 februari. Van de vijf halve finalisten gaan er drie door naar de finale op zaterdag 11 februari in de Leidse Schouwburg.