Transfer Hateboer: 'Halsoverkop plankgas naar Schiphol'

In een week tijd van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen naar Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, 1200 kilometer verderop. Hans Hateboer leeft zijn jongensdroom.

Tot vijf keer toe vloog een delegatie van Atalanta Bergamo naar Groningen om Hateboer aan het werk te zien. En ook bij enkele uitwedstrijden waren ze van de partij.Afgelopen maandag legde Hateboer de omgekeerde route af. In Bergamo zette hij zijn handtekening onder een contract voor 3,5 jaar.'Hij appte ons dat hij halsoverkop wegging. Vervolgens in de auto plankgas naar Schiphol om het vliegtuig te halen', kijkt vader André terug op de hectische laatste dag van de winterse transferperiode. 'Deze jongensdroom duurt nog even voort. Er wordt een nieuw hoofdstuk geschreven.'De rechtsback uit Beerta gaf zelf eerder aan te dromen van een club in Engeland of Duitsland. Nu wordt het, tot verrassing van de 'kenners', Italië.'Zijn spel was misschien meer geschikt voor Engeland', bekent André. 'Maar Atalanta Bergamo heeft hem van boven naar onder en van links naar rechts doorgelicht. Zij hebben het idee dat hij daar goed past. Dus open vizier en ervoor gaan. Toen hij bij FC Groningen als jonge jongen bij de selectie aanklampte, was er ook twijfel. Uiteindelijk kwam hij ook bovendrijven.'Sander Jonkman volgt de Serie A op de voet. Hij is verbaasd dat Atalanta de rechtsback van FC Groningen kiest als nieuwe aanwinst. 'Maar andersom snap ik de keuze van Hateboer wel. Het is een mooie club met een oud stadion en een fanatieke harde kern. Het is een echte volksclub. Ze verwachten een bezweet shirt.''Ze staan momenteel zesde, maar leven iets boven hun stand. Normaal gesproken worden ze achtste of negende. Atalanta heeft een van de beste jeugdopleidingen van Italië.'Diverse Nederlandse voetballers gingen Hateboer voor naar Italië. Spelers als Kevin Diks en Eljero Elia kwamen met hangende pootjes terug. Maar iemand als Marten de Roon dwong, eveneens bij Atalanta, een miljoenentransfer af naar de Engelse Premier League.'Diks vertelde dat hij communiceerde via Google Translate', zegt Jonkman. 'Dat gaat niet werken. Het is belangrijk om de taal te spreken. Gian Piero Gasperini is trainer bij Atalanta. Het zou mij verbazen als hij drie zinnen Engels spreekt.'Volgens Jonkman hoeft Hateboer niet bang te zijn dat hij volop moet verdedigen in het land waar verdedigend voetbal heilig is. Of was? 'Dat is het oude beeld van tien jaar geleden. Er wordt nu lang niet meer zo goed verdedigd als toen. Atalanta speelt met drie centrale verdedigers. Hateboer krijgt echt wel de ruimte om aan te vallen.'