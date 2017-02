Na twee jaar komt er een einde aan Xpeditie Blauwestad

Er komt dit jaar geen nieuwe editie van het festival Xpeditie Blauwestad. Het projectbureau heeft niet genoeg geld om het festival fatsoenlijk te organiseren, dus richt het zich vooral op een ander evenement: Pura Vida.

'In de eerste plaats is het hartstikke jammer', zegt directeur Johan Koopmans van projectbureau Blauwestad. 'Maar we wisten het al een tijd. We hadden twee jaar geld voor meer evenementen in Blauwestad, maar geld kun je maar een keer uitgeven.'Koopmans heeft lange tijd de hoop gehad dat Xpeditie Blauwestad een blijvertje zou worden. 'Maar niet vanuit ons georganiseerd, dat is het grote verschil', zegt hij. 'Als mensen een festival willen organiseren stellen wij de grond beschikbaar. Maar we gaan het niet meer zelf organiseren.'Het festival heeft volgens de directeur bijgedragen aan een beter imago van Blauwestad. Dat heeft er, samen met ontwikkelingen in de woningmarkt, voor gezorgd dat het beter gaat met de kavelverkoop.'We hebben de handen vol aan onze eigenlijke business: grond verkopen', aldus Koopmans. 'Dan is het moeilijker om personeel vrij te maken om een festival te organiseren.'