'Supermarktovervaller moet buit alsnog inleveren'

De 34-jarige supermarktovervaller, die vorig jaar werd veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging, moet ruim zesduizend euro aan buit alsnog in de staatskas storten. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM).

De man overviel in het najaar van 2015 twee supermarkten aan de Kerklaan en de Zonnelaan in Groningen. Hij bedreigde medewerkers van de supermarkten door hen een pistool tegen het hoofd te zetten. Hij dwong de slachtoffers zo geld uit kassa's en kluizen te geven. Bij de winkel aan de Kerklaan bedroeg de buit vierduizend euro en aan de Zonnelaan was dat tweeduizend euro.Het OM ziet de zesduizend euro als 'illegale verdiensten' en daarom moet de overvaller het geld alsnog inleveren. De supermarkten hebben tijdens de strafzaak in september niet om een schadevergoeding gevraagd. De man moest wel één van de bedreigde medewerkers vijfhonderd euro smartengeld betalen.De man werd ook verdacht van een derde overval op een supermarkt aan de Jacob van Ruysdaelstraat in de stad, maar daarvoor is hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.De advocaat van de overvaller vindt het bewijs onvoldoende voor de vierduizend euro die werd buitgemaakt bij de overval op de supermarkt aan de Kerklaan. Maar het OM redeneert dat dit bedrag eerder al door de rechtbank bewezen is verklaard, want het is in het vonnis genoemd.De rechter doet over twee weken uitspraak.