Hoogezandster krijgt vier jaar cel en tbs voor seksueel misbruik stiefdochters

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 40-jarige man uit Hoogezand is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij zijn vier stiefdochters stelselmatig seksueel misbruikte.

De man vergreep zich tussen 2013 en 2016 regelmatig aan de dochtertjes van twee vrouwen met wie hij opeenvolgend een relatie had. De meisjes waren tussen de 2 en 10 jaar oud. Het misbruik kwam aan het licht doordat de meisjes erover begonnen te praten tegen hun ouders.



Bekentenis

Daarop stapte de stiefvader zelf naar de huisarts en politie voor een volledige bekentenis. Hij had ook filmpjes gemaakt van het misbruik. Daarom is hij tevens veroordeeld voor kinderpornobezit.



Ernstig

De rechtbank achtte de Hoogezandster verminderd toerekeningsvatbaar vanwege verschillende stoornissen. Omdat de rechters de zaak zo ernstig vonden, is hij toch veroordeeld tot vier jaar cel voordat zijn tbs-behandeling begint.



De man moet de vier slachtoffertjes in totaal ruim 10.000 euro smartengeld betalen.

Door: RTV Noord Correctie melden