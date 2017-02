Sanne Hoekstra opgeroepen voor nationale handbalselectie

Sanne Hoekstra uit Winschoten is door bondscoach Helle Thomson opgeroepen voor twee oefenduels van het Nederlands handbalteam.

Hoekstra is de vervanger van Martine Smeets die nog geblesseerd is. Ook Estavana Polman die zwanger is, is niet opgeroepen. Bondscoach Thomson wil Hoekstra graag een keer aan het werk zien. 'Dit is een ideale gelegenheid daarvoor', zegt de Deense. 'Met name op de linkerhoekpositie wil ik wel eens iemand anders zien'.De 24-jarige Hoekstra speelt op die positie in Duitsland bij HSG Bensheim/Auerbach. Op 17 maart speelt het Nederlands team in Almere tegen IJsland. Een dag later in Emmen treffen de Oranjedames de zelfde tegenstander.