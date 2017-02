'Dronken pinguïn' Bekkering houdt het voor gezien op de Weissensee

Daniëlle Bekkering komt niet meer in actie op de Weissensee. Woensdag kwam ze twee keer zwaar ten val bij de alternatieve Elfstedentocht op het Oostenrijkse bergmeer.

'Het ijs werd zo slecht dat we haast als dronken pinguïns over het ijs gingen. Bij mij ging dat tot 150 kilometer goed, maar daarna ben ik twee keer hard gevallen. Dan is het gewoon over. Dan ben je letterlijk en figuurlijk wel gebroken.'De 40-jarige Bekkering hield een blauw oog en verwondingen aan de kin over aan de valpartijen. 'Ik kwam hard op m'n hoofd terecht. Men dacht zelfs even dat ik niet meer opstond.' vertelt ze nuchter.De wedstrijd van zaterdag over 80 kilometer slaat ze over. 'Helaas, want ik ben niet zo van het afstappen. Eerst maar eens goed herstellen en dan maar eens zien hoe de vlag erbij hangt.'