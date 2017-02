Veelpleger hoort twee jaar eisen voor broodroof

(Foto: Flickr)

Een 43-jarige vrouw uit Groningen moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, twee jaar worden opgenomen in een inrichting voor veelplegers. De vrouw werd in november opgepakt omdat ze brood en een fiets had gestolen.

Ruzie in de trein

De vrouw maakte zoveel ruzie met haar ex-partner nadat ze met de fiets de trein in waren gestapt, dat medereizigers uiteindelijk aan de bel trokken. Daardoor liep ze tegen de lamp.Volgens de vrouw had ze de fiets onder dwang gestolen, maar dat gaat er bij de officier van justitie niet in.







Laatste redmiddel

De vrouw, die aan drugs verslaafd is en veel problemen heeft, staat sinds 2014 op de veelplegerslijst. De officier van justitie ziet de zogenoemde ISD-maatregel als laatste redmiddel.







Leven op orde

De Groningse zelf verzet zich daartegen. Haar advocaat pleitte voor een voorwaardelijke oplegging van de maatregel, zodat de vrouw eerst in Leeuwarden, ver van het Groningse drugsmilieu, kan proberen haar leven op orde te krijgen.



Uitspraak over twee weken.

Door: RTV Noord