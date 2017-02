Nijhoff eist miljoen euro én erkenning rol Staat bij aardbevingsschade

'Het is oorlog.' Dat verzucht Sijbrand Nijhoff donderdag voor de rechtbank in Assen tijdens het proces dat hij heeft aangespannen tegen de NAM, Energie Beheer Nederland (EBN) en de Staat der Nederlanden.

De 75-jarige paardenhouder eist ruim een miljoen euro voor het herstel van zijn boerderij in Zijldijk. Daar komt nog smartengeld bovenop. Afgezien van deze claim draait het in het proces om een heel belangrijke vraag voor Groningers met schade door de gaswinning.Daarbij gaat het om de rol van de Staat der Nederlanden. Nijhoff vindt dat niet alleen de NAM verantwoordelijk is voor de schade aan zijn boerderij. Ook eist hij dat de rijksoverheid verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade en het leed dat hem en alle inwoners van Groningen wordt aangedaan.Dat geldt ook voor Energie Beheer Nederland (EBN). De rechtbank heeft in een tussenvonnis al bepaald dat die partij medeverantwoordelijk is voor de schade door gaswinning. EBN vormt samen met de NAM de Maatschap Groningen, die al sinds de jaren zestig de gaswinning in Groningen verzorgt.Nijhoff vindt dat de Staat daar aan moet worden toegevoegd. Daarbij gaat het er met name om dat de rijksoverheid geen adequate maatregelen heeft genomen om schade door gaswinning tegen te gaan. Advocaat Marcella Spithoff van Nijhoff: 'De Staat is mede-exploitant van het Groningse gasveld'.Daar denkt landsadvocaat Berend Drijber heel anders over. Volgens hem was er voor de rijksoverheid op basis van de destijds beschikbare informatie lange tijd geen aanleiding voor maatregelen. 'En na de zwaardere aardbeving bij Huizinge in 2012 is de verantwoordelijk minister direct in actie gekomen.'Verder verwijst hij naar een recente rechterlijke uitspraak over de Q-koorts. In dat vonnis wordt geconcludeerd dat de overheid niet had kunnen weten dat de ziekte zou toeslaan en dus geen maatregelen had kunnen treffen. 'Deze zaak is vergelijkbaar', betoogt Drijber.Daar denken de advocaten van Nijhoff heel anders over. 'Er waren voor 2013 al duidelijke tekenen dat de gaswinning schade kon veroorzaken. Zelfs bij het begin van de gaswinning in de jaren zestig was het algemeen bekend dat het tot aardbevingen zou kunnen leiden.'In samenspraak met de betrokken partijen gaat de rechtbank nu deskundigen aanstellen die de werkelijke schade moeten vaststellen. Daarna doet de rechtbank uitspraak. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.