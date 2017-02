Delfzijlster krijgt 100 uur taakstraf voor steekpartij op Delfsail

Voor een poging tot zware mishandeling en bedreiging tijdens Delfsail heeft een 27-jarige Delfzijlster een taakstraf van 100 uur en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen.

Volgens de rechtbank was er genoeg bewijs dat de man op 30 juni vorig jaar een plaatsgenoot met een mes in zijn hand had gestoken. Die moest worden geopereerd. Ook had hij een andere man met het mes bedreigd.De achtergrond van de steekpartij is een vete tussen twee families van Antilliaanse komaf in Delfzijl. Wijkagenten hadden daar hun handen vol aan.De Delfzijlster moet zich verder laten behandelen voor zijn softdrugsgebruik en een leefstijltraining volgen. Hij moet zijn twee slachtoffers in totaal ruim 2500 euro schadevergoeding betalen.