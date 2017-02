Geen miljoenentransfer, maar blessureleed voor Van Dijk

Geen miljoenentransfer, maar de lappenmand voor voormalig FC Groningen-verdediger Virgil van Dijk. Hij is twee tot drie maanden uitgeschakeld.

Van Dijk liep de blessure vorige week op in de thuiswedstrijd tegen regerend kampioen Leicester City. Net in de periode dat er volgens de Britse krant The Daily Express een transfer op de loer lag.Manchester City en Chelsea zouden respectievelijk vijftig en zeventig miljoen willen betalen voor de diensten van de verdediger.FC Groningen verkocht Van Dijk in 2013 voor drie miljoen aan Celtic. Daarnaast ontving de FC nog zo'n 1,5 miljoen aan opleidingsvergoeding bij zijn overstap naar Southampton.