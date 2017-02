Vrije-uitloop ei wordt scharrelei. Boeren de dupe.

(Foto: Josh Mazgelis / Flickr) (Foto: Douwe de Haan / RTV Noord)

Vanaf vandaag legt geen kip in ons land nog een zogeheten 'vrije-uitloop ei'. Nu de dieren door de dreigende vogelpest al twaalf weken zitten opgehokt, bepalen Europese regels dat de eieren die de hennen vanaf nu produceren niet meer als vrije-uitloop maar alleen als ( goedkoper) scharrelei mogen worden verkocht.

Dit treft het vijftiental kippenboeren met vrije-uitloop kippen in onze provincie hard in de portemonnee.



Alle kippen binnen

Sander Lenting uit Ellerhuizen is één van hen. Hij heeft zijn 18.500 kippen noodgedwongen al die tijd binnen zitten: 'Ik denk dat het me al gauw twee cent per ei kost en met dik 100.000 eieren in de week gaat dat al snel om zo'n 2000 euro per week,' zegt hij. 'En dat hou je natuurlijk niet al te lang vol.'



Verzekeren kan niet

Verzekeren tegen deze inkomstenderving is voor kippenboeren niet mogelijk. 'Het is het risico van het vak,' aldus Lenting. Hoe lang het nog duurt voordat de kippen de hermetisch afgesloten stallen weer uit mogen is onduidelijk.



Scharrelei of vrije-uitloop. Wat is het verschil?

Wat is nu eigenlijk precies het verschil tussen een scharrelei en een vrije-uitloop ei? Als je een doosje scharreleieren koopt zul je zien dat de code op de eieren begint met een 2. Maar, anders dan de naam doet vermoeden, komen scharrellegkippen nooit buiten. Ze leven in een dichte grote stal met duizenden soortgenoten.



De code van een vrije-uitloop ei begint met een 1. Deze kippen leven in een ruime stal en ze kunnen in een uitloop naar buiten wanneer ze willen. Tenzij er dus een ophokplicht van kracht is. Dan blijven ook deze kippen binnen in een gesloten stal.



Naast de scharreleiren en de vrije-uitloopeieren zijn er nog de biologische eieren en de eiren uit de legbatterijen.

