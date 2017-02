'Bewoners bevingsgebied kunnen rechtsbijstandverzekering afsluiten'

Volgens de Nationaal Coördinator Groningen kunnen bewoners van het aardbevingsgebied wél een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Ook voor juridische procedures tegen schade door aardbevingen.

Uit onderzoek van RTV Noord bleek in 2015 dat Groningers in het bevingsgebied geen rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten omdat er sprake is van 'een al lopend conflict'. Dat was het argument bij alle grote spelers: DAS, ARAG, Univé en de Rabobank (Interpolis).Maar volgens de Nationaal Coördinator kan het nu wel. Het Verbond van Verzekeraars heeft dat bevestigd. Wel geldt een algemeen verzekeringsprincipe: 'Er kan geen verzekering worden afgesloten voor een voorval dat al heeft plaatsgevonden.De Nationaal Coördinator gaat controleren of er voldoende verzekeraars zijn die een rechtsbijstandsverzekering voor Groningers aanbieden. Bewoners die problemen hebben om een verzekering af te sluiten kunnen dat melden bij de NCG