Inwoners gemeenten Hogeland denken mee over herindeling

(Foto: RTV Noord)

Inwoners, ondernemers, dorpsverenigingen en maatschappelijke organisaties mogen meedenken over de herindeling van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De vier gemeenten die samengaan willen zo een visie opstellen.

- Hoe moet die nieuwe gemeente er straks uit zien?

- Wat moet behouden blijven uit de huidige gemeenten?

- Welke kansen liggen er voor de nieuwe gemeente?

- En wat moet die gemeente wel en niet doen?



Op die vragen wordt een antwoord gezocht. De gemeenten benaderen de inwoners op diverse manieren.



Enquête

Een aantal inwoners van het gebied hebben een enquête ontvangen. Deze mensen zijn willekeurig geselecteerd uit de inwoners van de vier gemeenten. Maar los van de mensen die de enquete thuis hebben ontvangen kan iedereen kan een enquête ophalen bij de gemeente. Er is zowel een online als een papierenversie. Invullen kan tot 19 februari.



Bijeenkomsten

Voor inwoners worden er bijeenkomsten gehouden. De eerste is op 9 februari. Van 17.00 tot 18.00 uur is er een inloopsessie in de Schierstee in Wehe-den Hoorn. Op 23 februari en op 23 maart volgen er nog twee bijeenkomsten.



Voor ondernemers, maatschappelijke instellingen, cliëntenplatforms en dorpsbelangenverenigingen wordt er diezelfde dag ook een bijeenkomst georganiseerd vanaf 19.00 uur. Onder leiding van twee gespreksleiders wordt er dan samen nagedacht over de toekomst van de nieuwe gemeente.



De nieuwe gemeente met ongeveer 50.000 inwoners moet op 1 januari 2019 een feit zijn.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden