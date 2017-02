Brandslachtoffer Tim Zwertbroek ligt nog steeds aan beademing

D66-fractievoorzitter in Provinciale Staten Tim Zwertbroek ligt nog steeds aan de beademing in het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis. Dat heeft de partij laten weten.

Zwertbroek raakte begin deze week ernstig gewond bij een brand in zijn woning aan de Pelsterstraat in Stad. Hij liep daarbij brandwonden op en zijn longen raakten beschadigd door de ingeademde rook. Vooral dat laatste is het grootste probleem.De komende dagen wordt gekeken of hij van de beademing af kan. Daarna wordt een behandelplan gemaakt. Zwertbroek kan door de beademing nog niet spreken. Wel reageert hij op impulsen van het verplegend personeel.Ook heeft de D66-voorman inmiddels tientallen kaarten ontvangen van mensen die hem een hart onder de riem willen steken.