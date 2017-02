Russische kroningsbeker duikt op in MuzeeAquarium

In het depot van het MuzeeAquarium in Delfzijl is een beker uit 1896 teruggevonden. De geëmailleerde beker werd uitgedeeld tijdens de kroning van Tsaar Nicolaas de Tweede in Rusland en is teruggevonden in een doos 'vol vergeten rommel'.



Beker per toeval gevonden

Gré Doornbos van het MuzeeAquarium is verguld met de vondst: 'We zijn op dit moment druk met de verhuizing van het museum en kwamen dit per toeval tegen. Ik wist niet wat het was, maar onze conservator werd meteen heel enthousiast'.



De bloedbeker

De waarde van de beker, die de bijnaam 'bloedbeker' heeft is volgens een antiekhandelaar uit Utrecht niet heel hoog. Hij levert ongeveer tussen de twee– en driehonderd euro op.



Bijna veertienhonderd doden

Maar het is dan ook niet zijn waarde in euro's die beker bijzonder maakt. 'Het is vooral het verhaal er achter', zegt Doornbos. 'Dat is heftig want tijdens zijn kroning werden onder meer de bekers uitgedeeld. Er was een gigantische menigte op de been en toen men door kreeg dat er niet genoeg was kwam er een verdrukking. Daarbij vonden bijna 1400 mensen de dood'.



In de zomer te bezichtigen

Mensen die de beker graag willen zien moeten nog even wachten. Volgens Doornbos gaat het museum rond de zomer weer open: 'Dan kunnen ze beker allemaal komen bekijken.Tot die tijd bewaren we hem hier netjes in het depot.'

