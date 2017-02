'Wisselen overheidsinstanties en gasbedrijven personeel uit?'

Wordt er onderling personeel uitgewisseld tussen bedrijven en overheidsinstanties die zich met de gaswinning bezig houden? Op die vraag wil GroenLinks antwoord van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Kamerlid Liesbeth van Tongeren noemt hierbij een grote groep instanties. Het gaat om de NAM, Shell, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Gasunie, Gasterra, het Centrum Veilig Wonen (CVW), de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) en de staff van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).Van Tongeren heeft daar eerder ook al over aan de bel getrokken. Ze vraagt zich nu af in Kamervragen in hoeverre er na de uitbreiding van het aantal instanties meer werknemers rouleren.Eerder was er kritiek op personeel met een Shell-achtergrond, dat aan de slag ging bij het SodM. Daarbij ging het onder meer om de benoeming van inspecteur-generaal Harry van der Meijden van dit adviesorgaan. Hij heeft een Shell-achtergrond.Het GroenLinks-Kamerlid vraagt Kamp aan te geven hoe groot de afgelopen vijf de onderlinge uitwisseling van personeel is tussen de genoemde instanties en gasondernemingen.Verder wil Van Tongeren van de VVD-bewindsman weten in hoeverre sprake is van bonusbeleid bij de Gasunie, Gasterra, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Energie Beheer Nederland (EBN) en de NAM. Om de volgende vraag er aan toe te voegen: 'Is de eventuele bonusstructuur afhankelijk gesteld van het te winnen of gewonnen dan wel verkochte hoeveelheid gas?'Van Tongeren wil op die vragen snel een antwoord van Kamp, zo laat ze weten.