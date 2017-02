Driemaal is scheepsrecht: Sportstimuleringsprijs gaat naar zwemster Marieke Tienstra

Zwemster Marieke Tienstra uit Stad is de winnaar van de sportstimuleringsprijs 2016. Op het NK heeft ze verschillende titels behaald en tijdens het EK is ze zowel op de 4x100 meter wisselslag als de 4x200 meter vrije slag tweede geworden. Ze werd al twee keer eerder genomineerd voor de prijs.

De sportstimuleringsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge sporttalenten die in de stad wonen of trainen. De prijs wordt sinds 1991 uitgereikt en bestaat uit een bronzen beeld van Jan Steen en een geldbedrag van 1250 euro. Vorig jaar won inline-skater Chris Huizinga de prijs.De twee andere genomineerden waren atleet Jorinde van Klinken en dammer Wouter Wolff. Naast de sportstimuleringsprijs zijn ook elf gemeentelijke sportpenningen uitgereikt.