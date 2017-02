Groninger gemeenten kopen gezamenlijk isolatiemateriaal in

Veertigduizend Groningers krijgen een brief waarin ze kunnen inschrijven voor goedkoop isolatiemateriaal voor hun woning.

Dat is mogelijk door een gezamenlijke inkoopactie van twaalf Groninger gemeenten. Die willen zo isolatie van huizen nog aantrekkelijker maken. Het blijkt dat drie van de vier woningen nog steeds niet goed geïsoleerd zijn.Volgens de gemeenten kan het verschil in stookkosten tussen een niet-geïsoleerd huis en een woning mét isolatie oplopen tot 1700 euro per jaar. De actie is een initiatief van Energieloket Groningen. De deelnemende gemeenten zijn Eemsmond, Haren, Winsum, Slochteren, Oldambt, Zuidhorn, Marum, Grootegast, Leek, Pekela, Veendam en Ten Boer.De keus van isolatie bestaat uit spouwmuur-, vloer- en dakisolatie en dubbel glas. Ook mensen die geen brief krijgen kunnen zich inschrijven via Energieloket Groningen