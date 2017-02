Rob Mulder gaat op zoek naar het verhaal achter deze foto

Alie Meulema uit Bedum staat centraal in de foto die fotograaf Bart Maat maakte tijdens het werkbezoek van Lodewijk Asscher aan het aardbevingsgebied.

Asscher is in gesprek met gedupeerden Annemarie Heite, Alie en haar man Tiemen. Het stel ging door een hel nadat hun boerderij instortte. Inmiddels is Tiemen overleden, en woont Alie in een kleine woning in Bedum.Rob Mulder zocht haar op.