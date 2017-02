Donar is oppermachtig en stoomt door naar halve finale bekertoernooi

Case Fieler in actie (Foto: JKBeeld)

De basketballers van Donar zijn door naar de halve finale van het bekertoernooi. De Groningers wonnen de return in en tegen Leiden met 68-59.

Dat was ruim voldoende om door te gaan, omdat Donar zelfs met dertig punten verschil mocht verliezen. De eerste wedstrijd werd afgelopen dinsdag in MartiniPlaza namelijk met 80-49 gewonnen.



De thuisploeg begon beter aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond het 20-11. Halverwege was het verschil zelfs twaalf punten in het voordeel van Leiden (36-24).



In de tweede helft kwamen de Groningers terug. Na het derde kwart stond het 46-43. In het laatste bedrijf ging Donar alsnog voorbij Leiden.



Chase Fieler maakte 12 punten en pakte 10 rebounds. Jason Dourisseau maakte eveneens 12 punten.



In de halve finale speelt Donar tegen Aris Leeuwarden of Apollo uit Amsterdam.



Zondagmiddag speelt Donar in MartiniPlaza voor de competitie tegen New Heroes uit Den Bosch.

Door: Karel-Jan Buurke Correctie melden