Alex Pitstra maakt beste Groninger film

(Foto: Youtube Bezness as Usual)

Bezness as Usual van Alex Pitstra is donderdagavond verkozen tot beste Groninger film. De verkiezing was in het kader van de 21ste editie van het Internationaal Film Festival in Rotterdam in Groningen.











In de categorie fictie-film won Joren Molter met 'In Kropsdam is iedereen gelukkig'. De winnaar in de categorie beste opdrachtfilm was Jesper Buijvoets en de beste videoclip kwam van Kundalini en Anton van der Linden.







In totaal zijn veertig films ingezonden. In Bezness as Usual, een non-fictiefilm, legt Pitstra zijn zoektocht naar de man achter zijn vader vast. Daarin wordt hij geconfronteerd met de cultuurverschillen tussen hem en zijn Tunesische familie.

Door: RTV Noord Correctie melden