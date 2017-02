Actiecomité 'Ons Refaja' moet het ziekenhuis ook in de toekomst beschermen

De SP heeft donderdagavond een nieuwe actiegroep in het leven geroepen: Ons Refaja. Met dat actiecomité willen de socialisten de vinger aan de pols houden bij de Treant Zorggroep.

In Stadskanaal heerste lange tijd onzekerheid over de toekomst van het Refaja ziekenhuis. De afdelingen verloskunde en spoedeisende hulp zouden verplaatst worden. Dinsdag maakte Treant duidelijk dat dit voorlopig in ieder geval niet gaat gebeuren.De SP vierde daarom in Theater Geert Teis een feestje met zo'n honderd Knoalsters. Maar tegelijkertijd is er ook angst voor de toekomst.'Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken', zegt SP-statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. 'Er hebben zich alleen vanavond al tientallen mensen aangemeld bij de actiegroep en ik garandeer dat als Treant weer iets doet, dat we met z'n allen bij Treant op de stoep staan.'