NAM krijgt motie van treurnis aan de broek van de Asser gemeenteraad

De NAM heeft van de Asser gemeenteraad een motie van treurnis aan haar broek gekregen. De politiek verwijt het bedrijf dat ze afspraken heeft geschonden rond de gaswinning bij Assen-Noord en dat ze slecht communiceert, meldt RTV Drenthe.

De motie van treurnis werd donderdagavond ingediend door PvdA-raadslid Harriët van Es. Een overgrote meerderheid steunde deze.Alleen de VVD steunt de motie niet. Die vindt dat de gaswinning noodzakelijk blijft, en dat de emoties in Assen overtrokken worden vergeleken met de situatie in Groningen. "We slaan de plank mis, door nu met een groot schot hagel op de NAM te schieten, vindt fractievoorzitter Roald Leemrijse.De Asser politiek 'betreurt het ernstig' dat de NAM nu al twee weken gas wint uit de put Vries-10 bij de wijk Marsdijk, terwijl ze zou wachten op goedkeuring van het ministerie van economische zaken voor het nieuwe winningsplan Westerveld. Dit plan omvat elf gasvelden in de regio rond Assen waar de NAM tot 2023 meer gas wil winnen. Hiervoor hebben de betrokken gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze afgelopen maand het advies gegeven liever geen gaswinning te willen, maar de minister moet nog beslissen.De NAM wil daar niet langer op wachten. Ze mag volgens een oude concessie gewoon gas winnen uit de put bij Assen-Noord. Daarvoor kreeg ze in november toestemming van minister Henk Kamp en ook na kamervragen is Kamp niet van plan in te grijpen.De partijen in de Asser raad keuren die houding af en wijzen daarbij ook op de onrust onder de bewoners van de wijk Marsdijk en Loon over de gaswinning. Zo wil de NAM geen 'omgekeerde bewijslast' toepassen bij schade en ook de kosten van een nul-meting wil ze niet betalen.Inmiddels zijn 1258 handtekeningen ingezameld door de werkgroep 'Stop Gaswinning Marsdijk Nu'. De groep bestaat uit verontruste wijkbewoners die van de gaswinning afwillen. De handtekeningenactie loopt nog tot zaterdag.Volgens de politiek heeft de NAM niets van de onrust kunnen wegnemen, ook niet na een informatieavond. "'Die is alleen maar groter geworden, nu de NAM de bewoners nergens in tegemoet komt', aldus PvdA-raadslid Harriët van Es.De motie van treurnis van de Asser gemeenteraad wordt gestuurd naar de NAM en het ministerie van economische zaken.De NAM heeft al eerder laten weten alle commotie te betreuren. Het bedrijf had verwacht dat het nieuwe winningsplan Westerveld nu al door de procedure zou zijn, maar dat duurt nog een half jaar, "en daar kunnen we bedrijfseconomisch gezien niet meer op wachten", aldus de NAM eerder dit jaar