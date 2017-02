Tekeningen en hamburgers voor 'Groningse Justin Bieber'

Hij wordt door sommigen de Groningse Justin Bieber genoemd: Thijs Pot uit Stadskanaal. Het achttienjarige zangtalent staat vrijdagavond in de kwartfinale van The Voice of Holland. Zijn naam wordt steeds bekender in het land.

Bij zijn ouders in Stadskanaal is een tekening bezorgd van Thijs, gemaakt door een van zijn jonge fans. 'Dat is toch fantastisch. Mensen waarderen wat je doet, en daar doe je het voor', vertelt de trotse Knoalster.Thijs, die inmiddels 18.000 volgers op Instagram heeft, komt uit een muzikale familie. Zijn vader speelde altijd al op de piano. Samen met zijn oudere broer en zus zongen ze kinderliedjes. 'Ik zou bijna zeggen dat hij zingend uit mijn buik kwam. Eigenlijk vanaf het moment dat hij kon praten, kon hij ook al zingen', vertelt moeder Thea.Het gevoel voor muziek heeft Thijs van zijn vader. 'Als ik zing, zeggen ze: mam, hou je stil!', vertelt Thea lachtend.De jongste telg in de familie Pot heeft vaker op het podium gestaan. Zo deed Thijs enkele jaren geleden mee met X Factor. Daar eindigde hij bij de beste twintig. In 2015 deed hij voor de eerste keer mee met The Voice, maar toen draaide geen enkele coach de stoel om.'Ik ben in het jaar daarna een stuk volwassener geworden. Mijn stem is volwassener, mijn nummerkeuze is volwassener, ik weet wat ik wil zingen. Ik denk er dus meer over na', vertelt Thijs. Dat is dan ook de reden dat hij nu wel door is en meedoet aan alweer de vierde liveshow, gesteund door coach Guus Meeuwis.Voor Thijs z'n ouders is het een 'grote spannende rollercoaster', zegt Thea. 'Het is voor ons iedere keer weer spannend. We zitten vol spanning in de zaal, zal hij weer doorgaan of niet? Gelukkig heeft hij veel stemmers, zodat hij telkens weer een rondje verder gaat.'Ook de cafetaria in het centrum van Stadskanaal doen mee met de gekte. Daar wordt nu de Thijs-burger verkocht, in plaats van de Geert Teis-burger.Maar gaat hij de Voice winnen? 'Ik hoop het wel, iedereen kan winnen', zegt een hoopvolle Thijs. Zijn moeder legt de lat iets minder hoog: 'Heel reeël: Pleun is heel goed, ik denk dat zij gaat winnen. Maar als moeder hoop je natuurlijk dat Thijs gaat winnen. Het is in ieder geval al super dat hij hier staat. Hij heeft er echt plezier in, dan zien we ook. Hij moet ervan genieten, dat is het allerbelangrijkste.'Thijs ziet zijn Voice-avontuur als een opstapje naar een professionele zangloopbaan: 'Ik weet dat dit maar tien procent van mijn carrière is, maar hier leg je de basis waar je op voor kunt borduren. Ik hoop dat veel mensen mij straks kennen, dat ik een eigen nummer heb en mensen dat nummer gaan luisteren. Dan weten ze wie Thijs is.'