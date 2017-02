Rijdende Popschool gaat de provinciegrens over

De Rijdende Popschool, in 2011 opgericht in Garmerwolde, krijgt ook buiten onze provincie voet aan de grond. Oprichter Niels Steenstra verwacht dat er aan het eind van dit jaar vijf rijdende popscholen zijn in Drenthe. En ook elders in het land wordt met belangstelling gekeken naar het concept.

Zoals in het Noord-Hollandse Purmerend. 'In Purmerend zelf is wel een popschool, maar ons werkgebied is veel groter', vertelt een medewerker van de plaatselijke muziekschool in een reportage van NPO Radio 1.'Er zijn veel kleine dorpen in de regio Purmerend, waar bijna niets voor kinderen of voor jeugd te doen is. En dit concept spreekt ons erg aan, juist om ook op die plekken iets voor kinderen te bieden. En je werkt ermee aan de leefbaarheid in die dorpskernen.''Weer muziek in de dorpen brengen, dat is het idee', zegt Steenstra in de reportage over zijn ideeën. 'Ik ging verhuizen naar het platteland en merkte dat er heel weinig muziekonderwijs was en muziek gemaakt werd. Onze missie: zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met muziek. En dat begint vaak bij kinderen.Naar verwachting telt onze provincie eind 2017 25 rijdende popscholen.