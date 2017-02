Kamp begrijpt verzet van bewoners tegen windmolens

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft begrip voor bewoners die in verzet komen tegen windparken in hun woonomgeving. Dat zegt hij in dagblad Trouw.

Wij vinden het prachtig, klimaatbeleid voor de wereld en duurzame energie in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat wij in onze omgeving zo'n windmolen accepteren.'



'Overlast beperken'

Daarom pleit Kamp voor het plaatsen van windmolens langs autowegen, kanalen, rivieren en dijken. 'We moeten blijven kijken hoe we daar de optimale verbinding met windmolens op land kunnen maken. Dan blijft de overlast het meest beperkt.' Ook moeten er volgens hem steeds meer windparken op zee komen.



Toch vindt hij dat de geplande projecten, zoals het megapark in de Veenkoloniën, door moeten gaan. Anders wordt de doelstelling van 6000 Megawatt aan windmolens op land niet gehaald.



- Tegenwind-voorman Nieboer: 'Kamp is een autist'

