Chef Noordelijke Politie: er is meer diversiteit nodig

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen en daarvan moeten er bovendien meer doorstromen naar de top van de organisatie. Dat zegt Max Daniel, commissaris bij de politie Noord-Nederland, vrijdag in een interview met De Volkskrant.

Als er niet meer agenten van etnische minderheden worden aangenomen, verliest de politie het draagvlak in de samenleving, waarschuwt Daniel. Hij vindt dat etnische diversiteit een prioriteit moet worden binnen het korps



Gevolgen voor het vertrouwen in de politie

De urgentie van het probleem wordt door de organisatie niet voldoende gevoeld, zegt Daniel. Hij denkt dat een gebrek aan een afspiegeling van de samenleving in het korps gevolgen heeft voor het vertrouwen in de politie.



Daniel is zelf van Nederlands-Indische herkomst. Van de mensen in de hoogste politieleiding, de zogeheten Top 61, is hij de enige met een niet-westerse achtergrond.



'Een stoere bink, met een grote bek'

In het interview aan De Volkskrant vertelt Daniel ook over zijn eigen ervaringen bij de polite:

'Ik kreeg mijn eerste leidinggevende functie toen ik 24 was. Ik kwam te werken naast vier oudere mannen, allemaal 50-plussers. Een van hen had veel draagvlak onder agenten. Hij was een stoere bink met een grote bek die nog in Nederlands-Indië had gediend. Na een tijdje bekende hij dat hij aanvankelijk niet goed wist wat hij aan moest met een 'koeli' toen hij hoorde dat ik zijn baas werd. 'Want in mijn diensttijd heb ik jullie volk alleen maar geneukt of doodgeschoten', zei hij. 'Maar nu ik jou ken, vind ik je een kanjer'.'



'Hij bedoelde het als compliment. Maar ik dacht: moet ik nou trots zijn of volschieten? In die periode was ik op dat gebied ongelooflijk eenzaam. Ik praatte er niet over.'

