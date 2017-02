NNT-acteurs hebben zere voeten van het dansen

Ze zijn donderdagavond om negen uur begonnen: ter voorbereiding op de nieuwe voorstelling Carrousel dansen acteurs van het Noord Nederlands Toneel (NNT) 24 uur lang in de Machinefabriek in de stad Groningen.

'We hebben veel pijn, onze voeten doen zeer', zegt artistiek leider Guy Weizman. Ook Igor Podsiadly, een van de hoofdrolspelers in het stuk, danst mee. 'Gelukkig heb ik sportschoenen aan. Ik ben het niet gewend zo lang te dansen.'Carrousel gaat zaterdagavond 4 maart in première, in de Stadsschouwburg in Groningen. 'De voorstelling gaat over leedvermaak en het kijken naar pijn', vertelt Weizman. ''Als je het nieuws bekijkt, of een sportwedstrijd, een ongeluk op straat: we stoppen allemaal om te kijken, we willen het zien. En ik vroeg me af, waarom eigenlijk? Misschien omdat we weten dat het echt is, dat het niet geproduceerd is.'De nieuwe voorstelling van het NNT, de eerste met Weizman als artistiek leider aan het roer, is gebaseerd op de film 'They Shoot Horses, Don't They' uit 1969. In de film gaat het om een dansmarathon die maanden duurt.Weizman: 'Door 24 uur te dansen willen wij proberen te begrijpen hoe het is om zo lang te dansen. Als research voor de voorstelling, maar ook als feest voor onszelf.'