Korpschef Akerboom: 'De politie is te wit'

Korpschef Erik Akerboom van de politie herkent de kritiek die Max Daniel, commissaris bij de politie Noord-Nederland, levert op de diversiteit van het korps. 'De politie is te wit.'

'Veel politiemensen zullen herkennen wat Max Daniel zegt. En dat geldt ook voor mij', zegt Akerboom tegen het NOS Radio 1 Journaal. 'In de samenleving is veel aan de hand. De grote steden veranderen in hoog tempo. En wij veranderen als politie onvoldoende mee.'Daniel levert vrijdag in De Volkskrant stevige kritiek op de diversiteit van het politiekorps. De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen en daarvan moeten er bovendien meer doorstromen naar de top van de organisatie, is de kern van zijn betoog.Korpschef Akerboom onderschrijft ook in een verklaring op de site van de politie de woorden van Daniel. 'Meer diversiteit brengt ons extra competenties die wezenlijk zijn voor het politiewerk, juist om een politie voor iedereen te blijven en niet het vertrouwen en respect van grote groepen in de samenleving te verliezen. Allochtoon, autochtoon, lager en hoger opgeleiden, man vrouw, hetero's, homo's, transgenders. Je ziet meer, je hoort meer en je begrijpt het beter. Daar worden we een betere politie van.'